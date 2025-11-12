Zaniolo: “A Udine sono felice, Runjaic è un grande. Roma? Mi dispiace per i fischi ricevuti, possono giocarsela fino alla fine”

12/11/2025 | 19:12:59

Zaniolo ha parlato a Sky Sport della sua rinascita all’Udinese: “Sono felice qui. Giro spesso in centro e i tifosi mi fanno arrivare il loro affetto, devo ringraziarli. Non potevo fare scelta migliore. Ho un ottimo rapporto con Runjaic, quasi di amicizia, ma come con tutti, è un grande. Ci sentiamo come una famiglia e dobbiamo restare uniti per fare risultato. In che lingua comunichiamo? Un misto, ultimamente più inglese. Per fortuna riesco a capirlo. Fischi all’Olimpico? Mi è dispiaciuto, ma lo capisco. L’avevo già detto, mi pento dell’esultanza fatta qui quando giocavo con l’Atalanta. Fa parte del gioco, io ho pensato solo alla partita anche perché giocavamo contro una grade squadra. Sono molto forti e mi piace come giocano, possono sicuramente giocarsela fino alla fine se continuano così“.

