Zaniolo: “A Udine sono felice. Ho ritrovato me stesso. Non potevo fare scelta migliore”

31/12/2025 | 19:30:03

Nicolò Zaniolo, stella dell‘Udinese, ha parlato a TV 12 della sua esperienza al club friulano.

Queste le sue parole: “Qui non faccio show, sono sincero. Sono davvero felice a Udine, fin dal primo giorno ho sentito grande affetto. È stata la scelta giusta. Infine, uno sguardo al futuro: “È tutto nella testa. Sto ritrovando la voglia di divertirmi e far divertire. La sfida con Nico Paz? Il Como è tosto, ma andiamo lì per vincere”.

Foto: Instagram Zaniolo