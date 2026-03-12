Zaniolo: “A giugno non mi voleva nessuno, ora basta ragazzate. Sono riconoscente all’Udinese”

12/03/2026 | 11:05:09

Nicolò Zaniolo, intervistato da La Gazzetta dello sport, ha parlato della sua esperienza all’Udinese: “A Roma ho comprato due case, credo che da grande ci vivrò. Mi ha dato tanto. Seguo la squadra, anche se è finita male. Se la chiamata del Ct Gattuso arriverà, sarò strafelice, se non arriva continuerò a lavorare per ottenerla. Futuro? Ora non penso a nient’altro che a stare qui. Sento la fiducia, mi sento apprezzato e parte di un progetto. In campo gioco tra le linee. Prima ero più esplosivo e istintivo. Ed ero io contro tutti. Ora ragiono e supporto la punta. Meglio ora. Udinese? Riconoscenza totale. A giugno non mi voleva nessuno. Loro ci hanno creduto. Cercavano uno al posto di Thauvin. Pozzo e Nani sanno come lavorare. Con Nani c’è un bel rapporto. Udine mi ha accolto benissimo e sono felice di starci. Io un bad boy? Ragazzate, ora basta. Qualche ritardo di troppo io e Moise Kean. Ero leggero ma sono cambiato. Noi siamo idoli per i bambini, dobbiamo dare esempi positivi”. Fondamentale, nella sua vita, la moglie Sara “la parte che ragiona in casa. Cinque anni fa ho capito che era la donna della mia vita”.

foto sito udinese