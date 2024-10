“Non dipende da me, io ho espresso un sogno romantico e se poi risponde anche a una indicazione tecnica non sta a me dirlo, io ne so tanto quanto voi”. Questo quanto dichiarato all’ingresso della sede della Lega Serie A dal presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, riguardo all’eventuale arrivo dello svincolato Mario Balotelli.

Foto: Twitter Genoa