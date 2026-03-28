Zanetti: “Vogliamo andare avanti con Chivu a lungo termine. Stankovic sta facendo bene”

28/03/2026 | 22:24:05

Javier Zanetti ha parlato all’evento organizzato oggi da Operazione Nostalgia a Roma, le parole riprese da Sportitalia: “C’è una lotta con altre squadre che vogliono vincere come noi il campionato, ma noi ci crediamo. Abbiamo iniziato un gran lavoro con Chivu in questa stagione, ora mancano otto finali e speriamo che alla fine questa cosa arrivi. Il programma è di andare avanti con Chivu a lungo? Si. Lui è qui alla prima stagione, siamo in lotta ancora su due fronti e siamo fiduciosi, i ragazzi faranno un gran lavoro da qui alla fine. Aleksandar Stankovic all’Inter? Sta facendo un gran lavoro, gli faccio i complimenti, ma parlare di mercato ora è difficile. Siamo concentrati su Serie A e Coppa Italia, poi penseremo al mercato”.

Foto: sito Inter