Zanetti: “Vinto con sofferenza. Vicario merita la Nazionale, Parisi è pronto ma non deve avere fretta”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, ha analizzato la vittoria sul Bologna: “Inseguivamo una vittoria da un bel po’ di tempo ed è arrivata nella giornata in cui abbiamo sofferto di più. Sono contento per Bandinelli: se va in area, quelle palle prima o poi arrivano”. “Non ho mai parlato di sfortuna e non parlo oggi di fortuna. Il Bologna nel secondo tempo meritava un gol, ma anche noi in avvio abbiamo avuto diverse occasioni. La mentalità è stata quella giusta e siamo stati premiati. Il gol sbagliato da Satriano è l’emblema del nostro momento, in cui giochi bene e produci tanto, ma portiamo a casa poco. Con questa vittoria, abbiamo valorizzato i pareggi delle ultime settimane. Speravo di vedere esultare i nostri tifosi in quel momento e invece no”. Infine, ha parlato di Guglielmo Vicario e Fabiano Parisi in ottica Nazionale: “Non mi prendo nessun merito, che va totalmente al ragazzo e al preparatore dei portieri. Anche oggi ha fatto vede perché Mancini l’ha convocato. Per me è pronto, lo dimostra la continuità di prestazioni che dà. Non deve avere fretta, deve pensare a migliorarsi le cose arriveranno da sè”.

Foto: Instagram Empoli