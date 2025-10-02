Zanetti: “Valentini e Mosquera sono a disposizione. Il Sassuolo è una squadra forte, la partita va affrontata nella maniera giusta”

02/10/2025 | 15:07:31

Il tecnico dell’Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani contro il Sassuolo, in programma alle 20:45. Queste le sue parole:

“Che domanda vorrei mi faceste? Chiederei quanto desideriamo vincere questa partita. Questo è il tema della giornata. È qualcosa che vogliamo davvero tutti: lavoriamo per questo, facciamo di tutto perché accada. Poi, naturalmente, c’è il campo. Alla fine ci si porta a casa ciò che si merita. È sotto gli occhi di tutti che stiamo attraversando un buon momento dal punto di vista della prestazione, ma siamo anche consapevoli che questo non basta. Gli infortunati? Valentini e Mosquera rientreranno; Al Musrati è da valutare, ha subito ieri una lesione all’adduttore; Oyegoke ha un’infrazione a ridosso del piede ed è da valutare; mentre Harroui rientrerà dopo la sosta. Il Sassuolo? È una squadra forte. Hanno battuto l’Udinese nell’ultima partita e i loro attaccanti, al momento, sono più in forma dei nostri — il che non significa che siano più forti. Questa partita va affrontata nella maniera giusta.”

Foto: Instagram Hellas Verona