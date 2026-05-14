Zanetti: “Un’altra notte da Inter, due trofei, stagione meravigliosa”

14/05/2026 | 16:36:28

Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha espresso sui social la sua gioia dopo la vittoria della Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Un’altra Coppa, un’altra gioia, un’altra notte da Inter. Non ci sono più parole per descrivere quanto è speciale il lavoro fatto da questo gruppo: due trofei, una finale fantastica, la fotografia di una stagione da squadra vera, uomini veri. Un enorme grazie ai ragazzi, a tutto lo staff, a Cristian, a chi ha messo ogni sforzo possibile per regalare un’altra gioia al popolo interista. E grazie ancora una volta ai nostri tifosi: l’amore che ci trasmettete è sempre di più, sempre più forte, la parte più bella di essere Noi. La decima Coppa Italia è la gioia che completa una stagione meravigliosa, guardando al futuro insieme. Vi aspettiamo domenica per festeggiare ancora tutti insieme, a San Siro, a Milano, in ogni angolo d’Italia e del mondo. Sempre e solo forza Inter!”.

Foto: sito Inter