Zanetti: “Una squadra come l’Inter ha bisogno di uno stadio all’avanguardia”

20/01/2026 | 15:40:42

Il presidente dell’Inter Javier Zanetti ha concesso un’intervista a Sky Sport UK, toccando il tema nuovo stadio: “Credo che una squadra importante come l’Inter in tutto il mondo abbia bisogno di uno stadio nuovo e all’avanguardia. L’importante è che sia sempre a San Siro. Spero che anche lì potremo creare ricordi speciali. Sarà sempre uno stadio che ricorderà tantissimi momenti e ha regalato tante vittorie. Il mio debutto? Non avrei mai immaginato che fosse la prima di 858 partite”.

Foto: sito Inter