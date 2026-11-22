Zanetti: “Udinese viva, grande risposta. Lovric? Per me è totalmente dentro il progetto”

22/11/2026 | 17:50:01

Le parole del tecnico dell’Udinese Paolo Zanetti in conferenza stampa: “L’Udinese è molto viva. Grandissima risposta dei ragazzi. Incontravamo la squadra mentalmente più in forma del campionato, noi venivamo da un periodaccio. Qualsiasi dettaglio poteva portarci nel baratro. Ho visto che hanno fatto alla lettera ciò che ho chiesto. Lovric? E’ un giocatore di grande cuore, oltre che essere un ottimo giocatore. E’ stato in disparte, per me è totalmente dentro il progetto”.

foto sito udinese