Hellas Verona, Zanetti: “Udinese più attrezzata, ma non partiamo sconfitti. Scelta fatta su Montipò”

23/08/2025 | 14:48:58

L’Hellas Verona sfiderà l’Udinese nel match valido per la prima giornata della nostra Serie A. Il tecnico dei gialloblù, Paolo Zanetti, ha presentato la gara della Dacia Arena in conferenza stampa. Di seguito, l’estratto delle sue parole: “Montipò giocherà? Sì, non ho mai avuto indicazioni diverse in caso di mancato rinnovo. Le trattative sono lunghe, non riguardano la parte tecnica, se ne occupa il direttore sportivo. Io e il giocatore ci concentriamo sul campo, il ragazzo ha il giusto atteggiamento, può e deve fare la differenza”. Su Ebosse: “Rientra. Domani valutiamo se dall’inizio altrimenti è pronto Frese. I ragazzi che arrivano devono essere pronti ed essere a disposizione. Qualcuno non ha magari i minuti e ritmo partita che andrà preso giocando, nessun problema, si lavora duro. Più velocemente possibile cerchiamo di essere una squadra scomoda per tutti”. Sulla possibilità di accontentarsi di un pareggio: “I punti sono tutti importanti, dietro ai punti c’è tanta fatica e sacrificio. Andiamo lì umili e sapendo le difficoltà che ci può creare l’Udinese. È una squadra forte, attrezzata, fisica, rodata. Probabilmente più avanti di noi. Non partiamo sconfitti, andiamo a Udine a fare battaglia”.

Foto: Instagram Montipò

