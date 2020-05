Zanetti: “Triplete indimenticabile. Ora stiamo lavorando per tornare a essere protagonisti”

Javier Zanetti, attuale vicepresidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport a dieci anni distanza dal Triplete con il club nerazzurro: “Per me quella sera rappresenta un momento indimenticabile. Sono onorato di aver alzato quel trofeo per una squadra così; quel giorno facevo 700 partite con l’Inter, di più non potevo chiedere. Questa squadra è arrivata a questo traguardo dopo aver vinto tanto prima, lì eravamo al culmine di un ciclo vincente, di più forse non potevamo chiedere. Oggi l’Inter sta costruendo qualcosa di importante insieme a un grande allenatore. Stiamo lavorando per tornare a essere protagonisti, speriamo possano arrivare grandi traguardi”.

Foto: Twitter ufficiale Inter