Zanetti: “Tanti ex compagni mi dissero che lasciare l’Inter fu un errore. Anche Roberto Carlos”

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti intervistato da Il Giorno, ha parlato dell’orgoglio di indossare la maglia nerazzurra e di tanti ex calciatori che si sono poi pentiti di aver lasciato il club, per altre strade.

Queste le sue parole: “Quando sono arrivato all’Inter per me era il massimo e ho fatto tutta la carriera qui. Molti compagni che sono andati via mi hanno poi richiamato dicendomi che il loro grande errore era stato lasciare Milano. Persino Roberto Carlos, che pure andò al Real Madrid, è rimasto con il cuore nerazzurro”.

Foto: twitter personale