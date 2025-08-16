Zanetti sulla tegola Suslov: “Perdiamo un giocatore determinante”

16/08/2025 | 16:10:02

Brutta tegola per l’Hellas Verona e per Paolo Zanetti, intervenuto quest’oggi in conferenza stampa a pochi giorni dal match di Coppa Italia contro l’Audace Cerignola. La rottura del crociato per Tomas Suslov, a pochi giorni dall’inizio del campionato, crea apprensione nell’ambiente scaligero. Le parole del tecnico del Verona: “Oggi è una brutta giornata, questa notizia di Suslov non ce l’aspettavamo, ha avuto una distorsione da solo, perdiamo un giocatore determinante. Un mio giocatore, mi sento di dire, anche dal punto di vista mentale, dell’anima. Unito alle sue qualità era uno determinante, gli faccio un in bocca al lupo. Perdiamo una pedina importante oltre agli altri che sono partiti. Lo aspettiamo, ha sempre dato tutto per me e la maglia. Dall’altra parte c’è la partita, la prima ufficiale, abbiamo voglia di fare bella figura in preparazione della prima di campionato. Dobbiamo rimanere concentrati lì”.

Il comunicato della società gialloblù presente sul sito ufficiale del club: “Hellas Verona FC comunica che il calciatore Tomas Suslov, al termine dell’allenamento di ieri, ha subito un trauma distorsivo con rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il centrocampista sarà operato al più presto. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico. Il Club abbraccia forte Tomas e gli augura un grande in bocca al lupo. Ti aspettiamo in campo Tomas!”.

Foto: Instagram Suslov