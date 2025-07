Zanetti: “Suslov e Montipò sono qui concentrati. Non hanno chiesto la cessione”

26/07/2025 | 12:05:12

Il tecnico del Verona Paolo Zanetti ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha commentato il mercato partendo da Ebosse: “È molto intelligente e non gli scotta la palla fra i piedi. È stato sfortunato, arriva da tre crociati e ciononostante gioca nel Verona. Significa che aveva quel potenziale per arrivare in un top club. A noi dà quel bagaglio di esperienza che ci serve tanto”.

Anche Oyegoke bene come braccetto di destra. “Sto provando a specializzarlo, anche per necessità. Può fare sia il quinto che il terzo di difesa. Ha buone qualità fisiche, deve migliorare su alcuni aspetti tattici ma parte da un ottimo potenziale. E comunque l’intuizione è merito di Sogliano…”.

Su Suslov e Montipò ci contate vero? “Certo. Sono chiacchierati sul mercato come altri, e questo è motivo di orgoglio, significa che l’anno scorso abbiamo fatto bene. Ma ora sono qui, concentrati, e non hanno chiesto la cessione. Poi le vie del mercato sono infinite, ma finché sono con noi voglio che stiano al 100% con la testa sul Verona”.

Foto: sito Verona