Zanetti sul mercato del Venezia: “Ecco di quali giocatori ho bisogno”

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, intervenuto in conferenza stampa ha parlato della prossima stagione che vedrà la squadra lagunare protagonista in A. Ecco le sue dichiarazioni sul mercato che dovrà fare il club. “Tutti i giocatori che verranno in ritiro saranno parte del progetto, poi chiaro che se arriveranno offerte importanti sarà difficile trattenere i ragazzi. I protagonisti dell’impresa dello scorso anno possono ritenersi quasi intoccabili e sicuramente saranno alcuni dei punti fermi di questa squadra. Acquisti? Per rinforzare la squadra dovremo fare qualche uscita, dobbiamo cercare di rinforzarci al meglio delle nostre possibilità. Sicuramente dovremo comprare un centrale di livello e forse anche due, per avere 5 difensori sia per una questione numerica che per una questione di duttilità, sicuramente un play e una mezzala, poi un centravanti, probabilmente un esterno e probabilmente anche un terzino sinistro. Penso siano un bel po’ di cose da mettere a posto, poi non so se ce la faremo o no, ma in alcune zone dobbiamo sicuramente quantomeno provare ad alzare l’asticella”.

FOTO: Twitter Venezia