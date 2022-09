Zanetti sui giovani dell’Empoli: “Hanno prospettive da top club. Possono darci grandi soddisfazioni”

Vicario, Baldanzi e Satriano sono solamente tre dei giovani sui quali l’Empoli ha deciso di puntare in questa stagione per ottenere una salvezza tranquilla. Non si tratta di un progetto nuovo per il club toscano, da anni fucina di talenti con il suo settore giovanile, posto ideale per far crescere giocatori che arrivano da altre realtà. “Alleno ragazzi che hanno prospettive da top club, normale che abbiano alti e bassi – ha detto il tecnico Paolo Zanetti a Sky Sport -. Nel tempo, avendo molto margine, ci possono dare grandi soddisfazioni”.

Foto: Instagram Empoli