Zanetti su Vidal: “Giocatore di grande spessore e personalità, vogliamo alzare il livello della squadra”

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, pronuncia parole di apertura verso l’arrivo in nerazzurro di Arturo Vidal. Il dirigente, in un’intervista e ESPN, ha affermato: “Il mercato apre tra poco, abbiamo un mese per valutare. Vidal è un giocatore di grande spessore, grande personalità. Vediamo cosa succederà, ma sicuramente cerchiamo giocatori che possano alzare il livello della nostra squadra, che è già molto alto”.