Zanetti su Romero: “Mi piace tantissimo. È un difensore completo, un leader”

Nella lunga intervista concessa a TyC Sports, Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato anche della possibilità di portare altri calciatori argentini in nerazzurro: “Beh, diciamo che c’è Lautaro Martinez che mi dà molta felicità. Poi non è facile, perché sono giocatori molto costosi e la sfida del nostro club è quella di mantenere la sostenibilità. Però chi è che non vorrebbe giocatori della Nazionale argentina? Per esempio c’è Christian Romero che è un difensore completo, bravo a marcare, un leader. Mi piace tantissimo, è un giocatore della vecchia scuola fondamentale per l’Argentina. Lo ha dimostrato in ogni situazione decisiva, la sua gerarchia è da risaltare”.

Foto: Twitter Zanetti