Zanetti su Lukaku: “Mi dispiace per lui, ha fatto di tutto per andare al Mondiale”

Intervenuto ai microfoni di ESPN, Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, ha parlato dell’avventura al Mondiale di Romelu Lukaku: Gli ho scritto dopo la partita, mi dispiace molto per lui perché ha fatto tanto per esserci. Veniva da un infortunio lungo, il Belgio lo ha aspettato e alla fine ha giocato un tempo. Sono partite così per un attaccante, lo dicevo anche per Lautaro con l’Arabia Saudita: quando segni, tutto cambia nella tua testa. Esce dal Mondiale dopo aver avuto tante occasioni da gol, sia di piede che di testa; ha preso anche un palo. L’ultima palla? Non se la aspettava, aveva un avversario davanti”.

Foto: Instagram Inter