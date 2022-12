Zanetti su Enzo Fernandez e J. Alvarez: “Erano nomi nell’agenda Inter. Ma non abbiamo potuto chiedere”

Intervenuto ai microfoni di ESPN, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato di Enzo Fernandez e Julian Alvarez in orbita nerazzurri: “Erano nomi che all’Inter avevamo in agenda – ha ammesso -, ma le condizioni economiche del momento per il club non ci hanno permesso di finalizzare la trattativa. Abbiamo preso Lautaro Martinez quando aveva 21 anni, oggi ne ha 25 ed è cresciuto tantissimo. I giovani vanno valutati su un periodo di 4-5 anni”.

Foto: Twitter Zanetti