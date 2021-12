Zanetti: “Sono soddisfatto della mentalità mostrata. Le indicazioni sono buone”

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha analizzato in conferenza stampa la vittoria in Coppa Italia contro la Ternana. Ecco le sue parole: “Di fondo ho avuto buone indicazioni, qualcuno bene e qualcuno meno bene, bisogna tenere conto che quando si gioca meno bisogna un po’ adeguarsi alla partita e così è stato. Di fronte c’era una squadra organizzata e i valori in campo si sono visti, dunque bisognava stare attenti, sbagliare il meno possibile, abbiamo sbagliato alcune cose semplici. In generale però le indicazioni sono buone”.

Sulla prestazione: “In generale sono soddisfatto della mentalità mostrata, sono dentro al concetto generale di squadra, avevo chiesto. Venivamo da un periodo non facile e non passare questo turno poteva essere una mazzata ulteriore, era giusto far giocare ragazzi che era da tempo che attendevano una chance. Un rischio che ho corso però con serenità perché so come si allenano questi ragazzi. Sicuramente da domani già ci proietteremo verso una gara importantissima come quella di Genova, una gara tosta, difficile, in uno stadio bellissimo. Ora abbiamo questi giorni per prepararci al massimo e cercare di chiudere al meglio questo girone d’andata.” Foto: Twitter Venezia