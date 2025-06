Zanetti: “Siamo convinti di Chivu, è un tecnico interista. Faremo un grande lavoro insieme”

08/06/2025 | 16:07:07

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter ed ex capitano nerazzurro, ha parlato in occasione del Festival della Serie A anche dell’approdo di Chivu sulla panchina lasciata libera da Inzaghi: “Come valuto il cambio in panchina dell’Inter? Pensando sempre in positivo, guardando avanti. Siamo convinti, è un allenatore che conosce l’ambiente, un allenatore interista: ci sono tutti i presupposti per far bene. Faremo un grande lavoro tutti insieme. Mercato? Faremo il possibile per fare una squadra che sia molto competitiva. Adesso parleremo con il mister per vedere quali sono le sue esigenze, ma le intenzioni sono queste” le parole di Zanetti.

FOTO: X Zanetti