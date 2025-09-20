Zanetti: “Siamo andati a centimetri dalla vittoria. Oggi siamo stati perfetti”

20/09/2025 | 21:00:06

Il tecnico del Verona Paolo Zanetti ha parlato a DAZN dopo il pareggio con la Juventus: “Dobbiamo fare i punti, il mio lavoro si concentra su ciò che fa muovere la classifica. Grandissima prestazione contro una squadra di livello altissimo: abbiamo rischiato anche la vittoria, negata da centimetri. Io scrivo chi deve battere i rigori e avevo deciso Orban. Hanno seguito le mie indicazioni, Giovane non l’aveva letto. Oggi i ragazzi hanno interpretato tutto in maniera perfetta, con rispetto verso una squadra che aveva fatto quattro gol sia all’Inter, sia al Borussia Dortmund, Non abbiamo mai rinunciati a tirare in porta. Non basta se non mettiamo il giusto spirito e oggi è il manifesto che ci deve guidare. Per vincere le partite bisogna segnare. Oggi per centimetri non abbiamo vinto, a Udine abbiamo giocato bene mentre con la Lazio abbiamo sbagliato tutto. Questa squadra ha bisogno di giocare insieme, ha grande voglia di trovare il risultato. Bell’atmosfera che arriva da ciò che costruiamo”.

FOTO: Instagram Verona