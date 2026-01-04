Zanetti: “Sconfitta meritata e ingiustificabile, serve coraggio per salvarsi. Chi vuole andare vada”

04/01/2026 | 21:05:06

Il tecnico del Verona Paola Zanetti ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Torino: “Una sconfitta meritata per quanto visto in campo. Ci siamo presentati non con la solita energia. Con paura, una marea di errori tecnici. Ogni palla recuperata l’abbiamo data agli altri. Una serata negativa, della quale dobbiamo tutti prenderci la nostra responsabilità. D’altra parte penso sia ingiustificabile fare una partita così. Non lo so, può darsi, dobbiamo capire tutte le situazioni. Mi sento di dire che per salvare il Verona bisogna avere le palle. Uno spirito e un coraggio diverso. Dobbiamo capire chi vuole stare dentro questa impresa che dobbiamo fare. Capendo che possiamo farla solo se siamo al 100%. Quando siamo al 90% non possiamo farcela, chi vuole andare vada”.

