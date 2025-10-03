Zanetti: “Sconfitta difficile da spiegare. La prestazione c’è stata. Arbitro? E’ mancata uniformità di giudizio”

03/10/2025 | 23:56:15

Paolo Zanetti, tecnico del Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Difficile, normale avere un sentimento negativo. Siamo arrabbiati, delusi, frustrati. Non mi è piaciuta la reazione che ha fatto trasparire preoccupazione. Ovviamente è umano, visto che anche oggi abbiamo tirato il triplo dei nostri avversari, ma siamo qui a parlare di una sconfitta. Al netto degli episodi, ci sta mancando qualcosa. Abbiamo concesso quel qualcosa, ma ho visto la mia squadra salvare dei gol in maniera incredibile. Faccio fatica a chiedere ai ragazzi qualcosa, muovendo critiche sull’atteggiamento. Non voglio che la squadra perda fiducia. Ora abbiamo due settimane per lavorare, cercando di diventare più cattivi e furbi. Dall’altra parte oggi gli episodi credo abbiano deciso la partita. Penso ci sia stata una non uniformità di giudizio. Una carica sul portiere che rimane in piedi non esiste, poi il secondo è un ‘non fallo’, per uniformità di giudizio il rigore non andava dato. Parlare alla fine non serve a niente, ci lecchiamo le ferite. Gli episodi hanno spostato gli equilibri, ma dobbiamo crescere”.

Il Verona deve imparare a gestire le forze? “Varie cose vanno imparate, per esempio in quello che hai detto, nel non avere foga. Quando dai tutto e la partita non si sblocca non è facile. La reazione dopo il gol non è stata lucida, ma un po’ confusionaria, figlia del momento psicologico. Se siamo intelligenti faremo in modo che questa partita sia un modo per crescere, perché se fossimo stati perfetti avremmo vinto. Ma non voglio assolutamente che i miei perdano fiducia. Qualcosa va fatto e modificato, ma sta a me individuarlo”.

Foto: X Verona