Zanetti: “Sarà bello affrontare il River Plate, sono una grande squadra”

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di TyC Sports dopo il sorteggio del Mondiale per Club, commentando così la sfida contro il River Plate: “Sarà bello, loro sono una grande squadra, una grande istituzione e hanno un grande allenatore. Bisogna prepararsi al meglio, sappiamo che affrontare il River è una cosa molto difficile, loro hanno grandi giocatori”.

Poi ha proseguito: “Credo che il River prenderà questa competizione nel migliore dei modi così come la prenderemo anche noi e sarà una bella partita da affrontare. ” ad una squadra sudamericana e soprattutto ad una squadra argentina. Quando parlerò con il nostro allenatore e con i giocatori, trasmetterò loro cosa significa questo tipo di competizioni per una squadra argentina, per prepararli con quello che possono trovare sul campo da gioco”.

Infine: “Presenteremo la squadra migliore perché dobbiamo fare bene le cose in questa competizione e vogliamo finire l’anno competendo”.

Foto: Twitter Zanetti