Zanetti: “I ragazzi sono molto concentrati. Sanno cosa significhi fare risultato contro il Tottenham”

Intervistato da Inter Tv, Javier Zanetti, vice presidente del club nerazzurro, ha parlato della partita di stasera che vedrà gli uomini di Luciano Spalletti in trasferta contro il Tottenham in Champions League: “Sentiamo già la partita e non vediamo l’ora di capire quella che sarà la partita. Ho visto i ragazzi molto concentrati, sono tranquilli qui in albergo e si preparano al meglio insieme al mister, come hanno sempre fatto. Conosciamo l’importanza del match e sappiamo cosa significa fare risultato qui, speriamo che vada bene”.

Foto: weltde