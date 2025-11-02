Zanetti: “Prestazione totalmente positiva contro una squadra fortissima. Se siamo questi arriveremo al nostro obiettivo”

02/11/2025 | 15:12:58

Il tecnico dell’Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro l’Inter. Queste le sue parole:

“Il calcio a volte è crudele, è difficile commentare la prestazione, se non in maniera totalmente positiva contro una squadra fortissima. L’episodio ci ha rovinato un pomeriggio che poteva essere fantastico. Se siamo questi arriveremo al nostro obiettivo, guardiamo avanti perché adesso inizia il nostro campionato. Dimostriamo spesso e volentieri di essere una squadra importante”.

Foto: Instagram Verona