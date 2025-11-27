Zanetti: “Pio Esposito ha un grande futuro davanti”. Su Nico Paz e Pellegrino…

27/11/2025 | 20:50:12

Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato a Fantalab, soffermandosi su Pio Esposito, grande eccellenza in casa nerazzurra.

Queste le sue parole: “Credo che abbia un grande futuro davanti a sé. Dipende della sua voglia, da quanto ci tiene a rimanere a certi livelli. È un ragazzo anche molto umile, molto intelligente. Noi siamo contentissimi perché è un ragazzo che ascolta, che vuole migliorare e che si allena sempre al massimo. Fa parte dei giovani che speriamo possano avere una grandissima carriera”.

Sul connazionale Pellegrino: “Mateo, come Pio Esposito, ha tanta fame, ha voglia di andare fino in fondo. Delle volte va oltre le sue possibilità, mettendosi a disposizione dei compagni, della squadra. È uno dei giovani validi che in questo momento stanno facendo bene al calcio italiano”. Su Nico Paz: “È un talento straordinario. Io sono molto amico di suo papà perché abbiamo fatto insieme il Mondiale 98 io sono felicissimo che Nico stia facendo così viene al Como. Poi grande merito anche di Fabregas e della società che ha creduto in lui. Sta facendo bene a Como, sta andando step by step ed è un giocatore da grande squadra”.

Foto: sito Inter