Zanetti: “Oyegoke infortunato, Gagliardini è meno grave del previsto. Mosquera torna alla prossima, con la Juve serve un gran match”

19/09/2025 | 17:21:26

Il tecnico del Verona Paolo Zanetti ha presentato il match contro la Juventus: “Infortunati? Si aggiunge Oyegoke, da valutare. Gli altri sono tutti in via di recupero, Valentini rientra la settimana prossima. Gagliardini è meno grave del previsto: ci proviamo per Roma altrimenti ci sarà con il Sassuolo. Per Harroui servono 2-3 settimane, Fallou la prossima settimana. Mosquera rientra già la prossima settimana. Penso che Bernede sia stato uno dei migliori in campo da mezz’ala. Per qualità e necessità lo abbiamo provato in un altro ruolo, Gagliardini e Al Musrati sono arrivati alla fine del mercato. Il suo ruolo più congeniale è quello di mezz’ala, ha anche buona qualità nel servire gli attaccanti oltre a unire qualità e quantità. C’è da fare una scelta fra Akpa Akpro e Al Musrati, mi tengo il dubbio fino all’ultimo. La Juve ha lo spirito del suo allenatore, che conoscete bene. È una squadra completa in ogni reparto e una delle principali candidate alla vittoria dello scudetto. Affrontarla è un enorme stimolo per noi, ma dovremo giocare una grande partita per avere una possibilità”.

FOTO: Instagram Verona