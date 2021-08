Zanetti: “Otto assenze non devono essere un alibi. Chi ha giocato ha dato tutto”

Cristiano Zanetti, tecnico del Venezia, ha parlato così in conferenza stampa dopo il ko al Maradona contro il Napoli:

Sullo storico ritorno in Serie A

“Se sono vent’anni che non siamo in serie A vuol dire che dobbiamo lavorare tanto, dall’altra parte è un motivo di grande orgoglio. Per noi è stato un battesimo del fuoco, iniziando fuori casa contro una squadra che per me compete per lo scudetto non era facile. Ci mancavano anche otto giocatori, ma non deve essere alibi. Chi è andato in campo ha dato tutto, ma potevamo fare meglio”.



Cosa si aspetta dal mercato?

“Stiamo facendo tutto il possibile, almeno tre ragazzi importanti che sono arrivati dal mercato non erano disponibili oltre a quattro squalificati dallo scorso anno. Se potremmo fare qualcosa per aumentare il livello lo faremo, in serie A c’è poco tempo”.

Foto: Twitter Venezia