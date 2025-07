Zanetti: “Ottime indicazioni dal ritiro. Ho visto la giusta mentalità da parte della squadra”

27/07/2025 | 21:01:54

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa, analizzando il ritiro appena concluso da parte dei suoi.

Queste le sue parole: “È stato un ottimo ritiro, uno dei migliori che abbia fatto. Abbiamo lavorato tanto sulla mentalità, sullo spirito, sul fare squadra da subito, i ragazzi sono stati bravi. Hanno faticato con lo spirito giusto, si è innescato da subito un bel clima. Le partite sono state affrontate con la giusta mentalità, e queste sono partite trappola in cui si rischia di sbagliare, invece ci siamo arrivati bene. Mentalità giusta, quella di oggi è stata un’ottima partita”.

Come ha visto Giovane?

“Tecnicamente è un giocatore di livello alto, che sta migliorando ogni settimana, mettendo dentro benzina. Ha tanta voglia, per lui venire qui è l’opportunità della vita, è contento di essere qui, ha la percezione di essere arrivato in una grande famiglia. Ci darà tanto, bisogna però andarci piano, avere pazienza. Oggi ha fatto vedere quello che sa fare”.

Sul modulo: “Il nostro percorso è tra il 3-5-2 e il 3-4-2-1, non cambia molto, abbiamo caratteristiche per essere duttili. I punti fermi sono la difesa a tre e i quinti. Sta crescendo l’impianto di gioco, la velocità con cui gira la palla, abbiamo qualità in più e anche più coraggio”.

Come sta Sarr?“Spero non sia niente di che, un affaticamento di fine ritiro, faremo degli esami per non rischiare nulla. La settimana prossima rientra anche Mosquera, per il resto stanno tutti bene. Per quanto riguarda Ghilardi oggi abbiamo deciso di non farlo giocare perché in questo momento stiamo facendo delle valutazioni. Ho preferito mettere dentro Nunez, che ha già dimostrato di essere un giocatore importante”.

Ad oggi il terzetto della difesa è quello titolare?

“Ad oggi sì, se parte Ghilardi entra un potenziale titolare, se resta se la gioca con gli altri. Vogliamo avere quattro giocatori esperti e due giovani che possono giocare. In questo momento siamo questi, tre giocatori che si sposano bene, hanno esperienza e qualità. Si parte da lì, la squadra deve essere sorretta da una difesa che regge e fa ripartire”.

