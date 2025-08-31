Zanetti: “Oggi fatti due passi indietro. Masrati e Bella-Kotchap non hanno fatto neanche un allenamento con noi”

31/08/2025 | 23:58:35

Il tecnico del Verona Paolo Zanetti ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta contro la Lazio: “Abbiamo sbagliato completamente l’approccio alla partita, la Lazio è una squadra forte ma abbiamo fatto l’esatto opposto rispetto alla scorsa settimana a Udine. Abbiamo qualche alibi, ma non ne dò sull’atteggiamento. Abbiamo messo subito la partita su un binario difficile e torniamo a casa con una sconfitta. Dobbiamo rimanere lucidi, abbiamo 15 giorni per lavorare sodo su tante cose, per crescere fisicamente e amalgamarci meglio. Dobbiamo fare in modo che questa sconfitta ci lasci qualcosa di positivo per il futuro, oggi siamo scesi in campo non con l’atteggiamento di chi si deve salvare. Eravamo presuntuosi e non possiamo permettercelo. A prescindere dal mercato non possiamo avere questo approccio. Masrati e Bella-Kotchap non avevano fatto neanche un’amichevole, Gift-Orban non c’era per motivi burocratici. La scorsa settimana abbiamo fatto una partita importanti, oggi fatti due passi indietro”.

FOTO: X Verona