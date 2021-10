Zanetti: “Nuovo stadio? E’ passato un po’ di tempo, spero si arrivi a una soluzione”

Al termine dell’incontro in merito al nuovo stadio San Siro a Milano, il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato delle sue sensazioni in merito, non facendo trapelare grandissimo ottimismo.

Queste le sue parole: “Nuovo stadio? Ne sta parlando il sindaco con le persone più competenti, speriamo si arrivi a una conclusione perché è già passato un po’ di tempo e non vorrei che ne passi ancora tanto altro. Questa città merita strutture all’avanguardia”.