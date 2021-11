Zanetti: “Nonostante la sofferenza non abbiamo mai rinunciato a costruire. Romero ha portato grande carisma”

Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro la Roma: “Al di là del risultato sarei stato orgoglioso dei miei giocatori. Oltre a saper soffrire non abbiamo mai rinunciato a costruire e abbiamo creato tanto. Siamo andati sotto ma l’abbiamo ribaltata, voglio ringraziare i miei giocatori per lo spirito e la voglia messi in campo. Abbiamo tante idee e a volte mi piacerebbe mettere in campo una squadra più offensiva, ma spesso troviamo squadre più forti di noi. Non mi piace prendere imbarcate, devo cambiare anche i miei principi per il bene della squadra. Romero ha giocato nello United, è vice campione del mondo con l’Argentina. Ha portato molto carisma”.

FOTO: Twitter Venezia