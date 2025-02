Zanetti: “Non possiamo scegliere tra scudetto e Champions. Cercheremo di arrivare in finale”

Javier Zanetti ha commentato al microfoni di Sky il sorteggio di Champions. “Il Feyenoord è da rispettare, abbiamo visto cosa è riuscito a fare. Prepareremo bene entrambe le partite, ci sono i presupposti per andare avanti, dipende da noi. Scudetto o Champions? Non possiamo scegliere, dobbiamo cercare di arrivare in fondo ad entrambe le competizioni. Cercheremo di onorare la Champions e di arrivare in finale come due anni fa”.

Foto: sito Inter