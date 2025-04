Zanetti: “Non l’avevamo preparata per il pareggio. Tengstendt tornerà alla prossima”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-0 contro il Cagliari: “Siamo partiti per fare un altro tipo di prestazione e regalarci un altro tipo di serata. Sconfitta meritata, ci siamo incartati da soli e non abbiamo forza e lucidità per riprenderla. Una brutta serata che però non deve farci buttare via quanto fatto finora. Era tanto che non facevamo una cattiva prestazione”.

Sull’assenza di Dawidowicz: “Con lui avevamo trovato un equilibrio importante e s’è visto che oggi non c’era, siamo andati in difficoltà contro il fisico centrocampo del Cagliari. Dobbiamo fare in modo di ricompattarci subito, analizzando cosa abbiamo sbagliato e rimettendoci subito in carreggiata”.



Sul rientro di Tengstedt: “Tengstedt rientrerà per la prossima partita, anche se non avrà i minuti nelle gambe. Ci darà una mano in questo finale di stagione. I due ragazzi che stanno giocando al suo posto stanno facendo buone prestazioni, stasera magari un po’ meno. Stasera siamo arrivati spesso negli ultimi metri ma abbiamo sbagliato spesso l’ultimo passaggio. Stasera è un problema generale più che dei nostri attaccanti”.

Infine: “L’avevamo preparata non per pareggiarla, ma per fare una buona prestazione, con equilibrio. Pavoletti oggi però vinceva tutti i duelli, abbiamo preso un po’ paura e dopo il gol la gara ci è sfuggita di mano. Ma le mie scelte di formazione sono sempre volte alla vittoria, anche stavolta, mai al pareggio. Se mentalmente non siamo al 100% vengono fuori tutti i nostri difetti”.

Foto: Instagram Verona