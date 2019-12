Zanetti: “Non ci sono partite scontate, vogliamo essere protagonisti sia in campionato che in Europa League”

Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il sorteggio di Europa League che vedrà i nerazzurri affrontare il Ludogorets: “Non ci sono partite scontate, dovremo prepararla al meglio perché potrebbero esserci delle sorprese. Dobbiamo arrivare in forma, ora pensiamo a finire il girone di andata in campionato. Per preparare le partite di Europa League ci sarà tempo“.

Europa League

“E’ una competizione dove dovremo essere protagonisti, è importante. Dispiace per come siamo usciti dalla Champions, ma ora siamo concentrati su campionato e Europa League. Deve diventare un obiettivo cercare di arrivare sino alla fine, le prestazioni in Champions non sono mai mancate. Ora serve reagire, dall’inizio di questo percorso stiamo facendo ottime cose, altre vanno migliorate ma c’è tempo”.

Conte

“Conte ci rende felici, vederlo da vicino ti trasmette energia. Ha passione, voglia di fare. Siamo contenti del lavoro che stiamo facendo, Antonio ha personalità ed è molto preparato. Dovremo continuare così, lavorare sui dettagli, ma siamo sulla strada giusta”.

Due competizioni da protagonista

“Si può pensare di fare due competizioni al top. Dipende poi dalle condizioni fisiche e dagli infortuni. L’Inter è in grado di lottare e competere. Speriamo di avere tutti gli effettivi a disposizione molto presto. Non sarà semplice, ma saremo pronti perché la cultura del lavoro c’è ed è quella giusta”.

Ruolo di favorita

“Per affrontare queste competizioni abbiamo bisogno di tutti. Borja Valero è un esempio: prima giocava poco, ora si sta dimostrando affidabile. Tutti si sentono con la voglia di dare un contributo, siamo una squadra affiatata e unita Noi favoriti? La storia parla chiaro: siamo sempre stati protagonisti, abbiamo il dovere di provarci con umiltà”.