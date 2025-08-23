Zanetti: “Nelsson simile a Coppola. Giovane? È pronto per la Serie A”

23/08/2025 | 15:06:02

L’Hellas Verona sfiderà l’Udinese nel match valido per la prima giornata della nostra Serie A. Il tecnico dei gialloblù, Paolo Zanetti, ha presentato la gara della Dacia Arena in conferenza stampa. Di seguito, l’estratto delle sue parole: “Sono fiducioso, assolutamente. Dobbiamo lavorare con la consapevolezza di poter migliorare. Cerco di convincere i miei di essere i migliori di tutti. Normale che oggi partiamo fra gli ultimi, ma i conti si fanno alla fine”. Sui tempi di recupero di Valentini: “5-6 settimane, poi vediamo perché lui recupera più velocemente di altri. Per il resto a parte Suslov tutto ok. C’era da recuperare Ebosse, che è recuperato. Fatte queste valutazioni non vedo altre problematiche”. Su Nelsson e Belghali: “Nelsson è un profilo esperto che ci può dare una grossa mano con caratteristiche simili a Coppola. Ragazzo talentuoso come Belghali, che ha un’ottima tecnica e deve mettere su chili”. Sulla sfida all’Udinese: “Cosa mi aspetto? Una squadra che gioca bene e che abbina qualità a quantità, con tanta corsa, ina squadra con tanti chili. Andare lì è difficile per tutti, non solo per noi. Un esordio non semplice. Vogliamo essere all’altezza, rispondendo a colpo su colpo”. Su Giovane: “Lo considero assolutamente pronto. Bisogna tenere conto del fatto che non ha giocato per molti mesi, ma ha i mezzi per incidere fin da subito”.

Foto: X Hellas Verona