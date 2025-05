Zanetti: “Montipò e Daniliuc in dubbio, salvare l’Hellas sarebbe un sogno”

23/05/2025 | 14:58:04

Il tecnico del Verona Paolo Zanetti si è espresso in conferenza stampa sul match contro l’Empoli: “Abbiamo un po’ di situazioni da valutare, Montipò ha un problema di muscolare, è a rischio. Daniliuc ha una influenza, ma può essere recuperabile. L’Empoli ha una identità ben chiara, furore agonistico, squadra verticale con ottime individualità”. Sulla sfida salvezza: “Come ho già detto sono concentrato sulla missione di salvare l’Hellas, sarebbe un sogno, un onore, so quanto ho dovuto combattere per giocarci questo obiettivo. Ce l’abbiamo lì ad un punto. Di fronte abbiamo una squadra che si gioca tanto, ma vedo la squadra pronta”.

Zanetti, X Hellas Verona