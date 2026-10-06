Zanetti: “Messi? Era chiaro che avrebbe reso grande la nostra Nazionale. È riuscito a unire un’intera nazione”

06/10/2026 | 11:48:54

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Cosa ricordo del primo incontro con Messi? Mi ricordo che parlava poco, era ancora giovanissimo, però è sempre stato fenomenale. Proprio adesso che festeggiamo i 25 anni della mia fondazione “Pupi”, mi torna in mente un episodio nella sua Rosario. Abbiamo organizzato con Maxi Rodriguez un match di solidarietà nello stadio del Newell’s Old Boys: c’erano 40.000 persone tutte per Leo. È sempre stato disponibile e sensibile a eventi di questo tipo, anche questo dice molto di lui. Quando ho capito che sarebbe diventato il punto di riferimento dell’Argentina? Non ci voleva molto a capirlo, già dal primo allenamento si capiva, notavi la sua diversità: era chiaro che avrebbe reso grande la nostra nazionale. Dopo Diego, nasceva un altro genio, e ancora una volta nel nostro Paese: incredibile. Cosa ha dato Messi all’Argentina? Ci ha dato tantissimo. È per tutti un esempio di resilienza, visto quanto ha dovuto sudare. è caduto e si è rialzato fino a portarci alla gloria. È riuscito a unire un’intera nazione”.

Foto: sito Inter