Zanetti: “Meritiamo la salvezza, contro il Lecce è la gara più importante”

04/05/2025 | 11:02:13

Il tecnico del Verona Paolo Zanetti è tornato a parlare della sconfitta di misura contro l’Inter, le dichiarazioni ai canali ufficiali del club veneto: Non sono mancati impegno e ordine però soprattutto nel primo tempo mi sono arrabbiato molto perché eravamo troppo bassi. Ci siamo portati il pericolo in casa fino a che l’episodio è girato dalla parte sbagliata”. Sulla corsa salvezza, Zanetti non ha dubbi e riconosce i meriti dei suoi ragazzi: “La cosa più importante adesso è la partita contro il Lecce, dobbiamo preparare una settimana diversa da quanto fatto prima del Cagliari e tutti insieme dobbiamo andare a prenderci una salvezza che, secondo me, ci meritiamo”.

FOTO: X Hellas Verona