Zanetti: “Arriveranno almeno 5 giocatori dal mercato. Sul rinnovo di Montipò…”

16/08/2025 | 16:20:09

Paolo Zanetti è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa a pochi giorni dal match di Coppa Italia contro l’Audace Cerignola. Il tecnico dell’Hellas Verona ha parlato non solo del brutto infortunio rimediato da Suslov, ma ha rilasciato delle dichiarazioni importanti relative al calciomercato: “Non vedo il motivo per cui non debbano arrivare almeno 5 giocatori. Sono partiti giocatori importanti, abbiamo un ds di altissimo livello e un presidente che ha parlato della volontà di fare una squadra forte, non sono preoccupato su questo, piuttosto per le partite che arrivano sarebbe stato meglio che questa cosa fosse successa prima. Ma se vi aspettate lamentele da parte mia non fa parte del mio modo di lavorare e di essere. La salvezza deve arrivare a giugno, ci mettiamo a testa bassa a lavorare”. Sul rinnovo di Montipò: “Abbiamo fiducia in Lorenzo, è fuori discussione. Vediamo se riterremo che Montipò abbia bisogno di minuti, ma le gerarchie sono chiare e Montipò è il portiere del campionato”. Sui rinforzi necessari dal mercato: “Serve un centrale come Coppola, dobbiamo rimpiazzare Tchatchoua e anche il vice di Tchatchoua, dobbiamo rimpiazzare Duda e il centravanti. I ruoli sono ben chiari. Ora vediamo anche per la situazione di Suslov. Bernede play? Assolutamente sì, andiamo avanti in tal senso. Abbiamo lavorato su due sistemi di gioco, 3-5-2 e 3-4-2-1, questo dipende anche dagli attaccanti che vogliamo dal mercato”.

Foto: Instagram Montipò