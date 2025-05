Zanetti: “Mercato? L’Inter prenderà qualche giocatore importante. Mastantuono è caro”

13/05/2025 | 13:20:07

Intervistato da ESPN, il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti si è espresso sulla finale di Champions, tornando con la mente alla storica vittoria contro il Barcellona: “Avevamo molti giocatori stanchi, ma in questo momento sembra che non ne hai… Quando abbiamo fatto il quarto gol, in maniera molto intelligente l’Inter ha contenuto il Barcellona che in qualsiasi momento può inventare qualcosa”. Sulle ambizioni dell’Inter: “Da 4 anni che stiamo con Inzaghi, l’Inter è protagonista ed è rispettata. La cosa importante per noi era arrivare in finale. Penso che il PSG sia una buona squadra, adoro Luis Enrique che gli ha dato un’identità ed è per questo che è dove si trova”. Sulle prossime mosse di mercato: “Ci saranno sicuramente degli innesti. E probabilmente arriverà anche qualche giocatore importante. Mastantuono? E’ un giocatore che qualsiasi squadra vorrebbe avere, e credo che giocherebbe bene in qualunque contesto. Caro per l’Inter? Sì, per l’Inter è caro, soprattutto per l’età che ha”.

FOTO: X Zanetti