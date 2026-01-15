Zanetti: “Mercato? Abbiamo bisogno di una mano. Giovane in panchina per scelta tecnica”

15/01/2026 | 21:30:58

Il tecnico del Verona Zanetti ha parlato in conferenza stampa: “Mercato? Non sono la persona giusta per parlare di mercato, queste domande dovete farle alla società, al direttore sportivo. Penso sia evidente che abbiamo bisogno di una mano, il presidente ha detto che vogliamo rinforzarci. Giovane in panchina? Scelta tecnica. Penso non sia nel suo miglior momento. Un giocatore che non si discute. D’altra parte Orban e Sarr hanno fatto bene a Napoli e meritavano un’altra chance. Abbiamo un girone da giocare, ma è importantissima, sia per la classifica che per noi stessi. Ogni volta ci dicono che non meritiamo l’ultimo posto, ma la verità è che siamo lì e io non credo nella sfiga”.

foto instagram Verona