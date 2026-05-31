Zanetti: “Mastantuono è un gran giocatore. Ha l’età dalla sua parte, giocherà i Mondiali in futuro”

31/05/2026 | 15:30:56

Javier Zanetti ha concesso un’intervista a Marca, nella quale ha parlato anche di Mastantuono: “L’Argentina ha grandi giocatori, e quando si guarda chi non viene convocato, di solito si tratta di un grande giocatore. Per me, Mastantuono è uno di questi, e ha l’età dalla sua parte. Penso che abbia ancora molti anni di carriera davanti a sé e che avrà sicuramente l’opportunità di giocare in altri Mondiali”.

Foto: sito Inter