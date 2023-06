Zanetti: “Mancini mi ha allungato la carriera. Mi volevano Real, Barcellona e United ma non potevo abbandonare l’Inter”

Javier Zanetti nel podcast Muschio Selvaggio ha analizzato alcuni momenti della sua carriera. Ecco le sue parole: “Sono arrivato in Italia molto giovane all’Inter. Da lì c’è stata questa passione, questo legame molto forte da entrambe le parti. L’Inter mi ha accolto come in una famiglia, il lato umano per me è la cosa più importante. Cercavo un club con questi valori che condivido. Possibilità di andare via? Mi volevano Real, Barcellona Manchester United. Proprio quando l’Inter non andava bene. Non potevo abbandonare l’Inter in quella situazione. Ero il capitano e avevo una grande responsabilità”.

Sui tecnici avuti in carriera: “A parte Mourinho, Mancini è quello che mi ha allungato la carriera iniziando a schierarmi in diverse posizioni. Quando senti la fiducia del tuo allenatore e dei tuoi compagni, non c’è cosa più bella di renderti utile dove c’è più bisogno”.

Foto: Zanetti addio al calcio Twitter personale