Zanetti: “Mai vicini a Messi. Felici di Lautaro. Julian Alvarez? In Argentina c’è tanta qualità”

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha rilasciato un’intervista a ESPN. L’ex capitano nerazzurro ha subito chiarito che Messi non è mai stato vicino ad indossare la casacca dell’Inter: “La verità è che non eravamo vicini. Dopo la pandemia, la situazione dei club era molto complicata e nessuno pensava che Leo potesse lasciare il Barcellona, è stata una grande sorpresa per tutti. Sono felice per Leo, l’ho visto di recente a Parigi e gli ho dato un grande abbraccio, lui più di chiunque altro voleva che arrivasse questo momento, se lo merita di cuore”.

Su Julian Alvarez “Il nostro direttore sportivo è attualmente in Argentina per guardare i giocatori. Fa parte di una strategia, visto che era in Brasile, ora in Argentina e poi andrà in Uruguay. Ci sono molti giocatori interessanti. Oggi si parla molto di Julián Álvarez. Nel nostro paese c’è tanta materia prima”.

Su Lautaro Martinez: “Mi ricordo bene quando lo comprammo. Quando prendi un giovane non devi avere solo una visione sul presente, ma anche tra 3-4 anni, capire come sarà la sua crescita. Con lui siamo contentissimi,la sua crescita è stata molto buona: ha avuto un periodo di adattamento e di alti e bassi, poi è arrivato ad un equilibrio. Siamo molto felici del presente e del futuro di Lautaro, nel prossimo Mondiale sarà un nome importante”.

FOTO: Twitter personale