Zanetti: “Livramento salta l’Atalanta, Serdar out cinque o sei settimane. Belahyane? Merita la Lazio”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Venezia Paolo Zanetti, alla vigilia della sfida con l’Atalanta.

Su Belahyane (ora alla Lazio, trattativa raccontatavi con una prima esclusiva del 2 febbraio): “Non sono ‘triste’ per aver perso Belahyane. Sono più triste di aver perso giocatori per infortunio o per squalifica, perché ci sta che Belahyane sia andato alla Lazio, una squadra importante. Ha avuto un’occasione e questo è merito suo, ma anche nostro come squadra, staff e club. Lo ringrazio perché, pur essendo stato sempre sul mercato, ha disputato grandi partite fino all’ultimo”.

Sui nuovi acquisti: “Bernede è da scoprire, ma in allenamento mi ha fatto vedere subito di che pasta è fatto: è un centrocampista offensivo, ma mi ha fatto vedere voglia di uscire anche dai suoi schemi. Niasse ha caratteristiche opposte, è molto più difensivo. Ha un gran fisico. Oyegoke è un’alternativa a Tchatchoua, con gamba e una discreta gestione della palla. Devo vedere se può giocare a sinistra. Valenti è un braccetto mancino che ci mancava, anche se non gioca da aprile e quindi dovrà tornare in forma per il periodo clou della stagione”.

Sul mercato: “Il mercato è finito e la società mi ha messo a disposizione un potenziale. Il mio lavoro è far rendere al massimo ciò che ho. Sono arrivati dei ragazzi interessanti a cui chiaramente servirà un po’ di tempo, anche se noi non ne abbiamo molto. In tal senso, chi era già qui deve dare il proprio contributo per aiutarli a integrarsi il prima possibile. Svincolati e mercato aperto all’estero? Non so se pescheremo dagli svincolati. Per quanto riguarda eventuali cessioni all’estero, non ho alcuna avvisaglia in tal senso. Il mercato estero è aperto, ma il nostro no e quindi penso non uscirà nessuno”.

Sugli infortunati: “Serdar starà fuori almeno cinque o sei settimane. Frese non sappiamo quando recupererà, mentre Livramento non ci sarà contro l’Atalanta ma non ha niente di grave e quindi ci sarà dalla prossima settimana”.

La formazione: “Arriviamo da un buon periodo, durante la squadra si è comportata da squadra. Ora arriva un ciclo di partite di alto livello e noi dobbiamo giocare gara per gara credendo che ogni volta possiamo portare a casa dei punti. Questo è ciò che conta. In mezzo siamo contati e per caratteristiche Niasse e Bernede potrebbero giocare dall’inizio. Bradaric sta facendo bene e, come Daniliuc, in questa fase merita di avere continuità. Nutro comunque grande stima per Lazovic e anche per Dawidowicz. Kastanos e Suslov dietro una punta? È una possibilità. Grigoris non sta giocando molto, ma mi mette sempre in difficoltà. Ci dà sempre una grande mano e ho apprezzato il fatto che non abbia mai espresso la volontà di andare via”.

Foto: Instagram Verona